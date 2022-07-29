拚18歲公民權修憲複決過關 時力啟動街頭宣講

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（中央社記者王揚宇台北29日電）18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。時代力量黨主席陳椒華今天偕黨內台北市議員參選人上街宣講，呼籲民眾出門投票，支持18歲公民權，也希望在8月底前完成第一輪的宣傳。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。

陳椒華今天出席時代力量台北黨部活動，與時代力量秘書長白卿芬及台北市議員參選人劉仕傑、林柏勛、林泓泰等人，到捷運市政府站2號出口宣傳18歲公民權公民複決。

陳椒華說，世界上主要且多數國家都有18歲公民權，但台灣還沒有，而立法院上會期在109位立委投票贊成下，表決通過18歲公民權修憲案，顯見18歲公民權有高度民意共識。

陳椒華指出，不過，根據現行修憲程序，需得到超過965萬同意票的超高門檻，才能順利通過公民複決完成修憲。

陳椒華表示，為使18歲公民權修憲公民複決案能順利跨過超高同意門檻，時代力量負責任地準備文宣，努力跟外界宣傳，今天是第一站，未來也將與15個地方黨部合作，希望8月底前完成第一輪的公投宣傳。

白卿芬指出，期盼大家年底能夠為18歲公民權修憲投下贊成票，衝破公民複決的超高門檻，還權青年，讓青年世代一起決定台灣的未來。（編輯：趙蔚蘭）1110729