金管會：加入CPTPP 有利金融業與台商拓展海外市場

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院經貿談判辦公室今天舉辦第3場CPTPP與法制系列論壇。與會學者指出，加入CPTPP可強化台灣金融自由化與國際化；金管會也認為，加入後有利金融業者與台商合作拓展海外市場。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）在2018年底生效，目前有11個會員國；英國2021年2月正式申請加入，中國、台灣也分別在2021年9月16日、22日提出申請。

經貿辦晚間發布新聞稿指出，為讓各界更了解CPTPP的規定，因此與陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心合作，舉辦CPTPP與法制系列論壇，今天第3場論壇討論「CPTPP與金融服務」及「CPTPP與環境保護」議題，吸引超過110人參與。

經貿辦指出，在CPTPP與金融服務部分，政治大學國際經營與貿易學系教授楊光華說，感謝談判辦公室舉辦相關論壇，幫助各界掌握CPTPP內涵；台大法律系副教授楊岳平表示，加入CPTPP是一個好機會，可強化台灣金融自由化與國際化。

金管會國際業務處長賴銘賢表示，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO）時已大幅開放金融服務，因此業者已具備國際競爭經驗，未來若加入CPTPP，將有利金融業者與台商合作拓展海外市場。

陽明交通大學科技法律研究所教授林建中建議，科技進步帶動金融產業轉變，台灣要從整體貿易及產業角度，提升競爭力。

環境保護議題部分，經貿辦說，政治大學法學院與國際事務學院共聘副教授陳貞如表示，國際逐漸採用貿易手段來制裁「非法、未報告、不受規範」（IUU）捕魚行為，加入CPTPP有助台灣與國際合作共同對抗IUU，並建立完善管理體系。

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政治大學國際經營與貿易學系教授施文真說，加入CPTPP有助台灣與各國就多邊環境公約進行實質合作，並減少貿易障礙；農委會漁業署簡任技正溫祖康表示，加入CPTPP有助台灣與世界接軌，強化台灣在全球供應鏈的角色，政府也已經準備好相關因應策略。

為促進台灣各界交流CPTPP相關議題，CPTPP與法制系列論壇預計舉辦4場討論會，廣邀專家學者講解醫藥智財、數位治理、食品貿易、投資、金融服務、環境保護、公平交易及中小企業等8個主題，並開放民眾參加；第4場論壇預計9月30日舉行，討論公平交易及中小企業。（編輯：蘇志宗）1110729