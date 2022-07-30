陳時中說心疼萬華 蔣萬安：是鱷魚的眼淚

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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中表示心疼萬華。國民黨參選人蔣萬安今天說，萬華被稱為疫情破口，陳時中當指揮官時一句道歉也沒有，要選舉了才說心疼，根本是鱷魚的眼淚。

陳時中昨天晚間在參拜艋舺清水巖祖師廟後表示心疼萬華，還說要選市長的人一定要有疼惜的心，才有資格。針對蔣萬安批評「心疼萬華」是鱷魚的眼淚，陳時中今天上午出席主視覺發布記者會受訪表示，選舉當然一定有競爭，但是帶有惡意的揶揄大可不必，競爭對手要從市政提出見解，才是正確的態度。

蔣萬安今天出席2022北投割稻趣活動，會前接受媒體聯訪，被問及陳時中說「心疼萬華」一事。

蔣萬安批評陳時中過去欺負萬華人，當防疫團隊說萬華是疫情破口，陳時中當疫情指揮官時一句道歉也沒有，要選舉了才道歉、才心疼，「根本是鱷魚的眼淚」。

台灣去年5、6月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛生福利部次長石崇良在立法院接受立委質詢時曾說，這次本土疫情破口在萬華，引發熱議。

此外，媒體提問，蔣萬安稱自己是擴大不孕症人工生殖補助的推手，但民進黨立委林靜儀表示「是我去年4月跟行政院院內同仁、專家學者一起討論的」，並說真正推手之一是陳時中。

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蔣萬安回應，他在立院的質詢跟提案都有公報可查，他去年3月18日第一次質詢此議題，當時陳時中未具體承諾跟提出做法，所以3月31日他又質詢了一次，並臨時提案，要求衛生福利部明確訂出不孕症人工生殖補助放寬範圍。

蔣萬安表示，林靜儀既然說4月她邀行政院討論，那麼時間序就很清楚。蔣萬安指出，若不是他當時質詢、點出問題嚴重性，行政院也不會有積極作為。（編輯：方沛清）1110730