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賴副總統：牙醫師非常適合從政 可「虎口拔牙」

2022/7/30 20:28（7/30 20:36 更新）
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「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」30日晚間在台北舉行，副總統賴清德（右2）應邀出席，到場後與民進黨台北市長參選人陳時中（左3）同台。中央社記者裴禛攝　111年7月30日
「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」30日晚間在台北舉行，副總統賴清德（右2）應邀出席，到場後與民進黨台北市長參選人陳時中（左3）同台。中央社記者裴禛攝　111年7月30日
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（中央社記者賴于榛台北30日電）副總統賴清德今天力挺民進黨台北市長參選人陳時中時說，牙醫師非常適合從政，面對惡勢力可「虎口拔牙」，還能對不好的政治文化做「根管治療」。

總統蔡英文今天晚間與陳時中，衛福部長薛瑞元、次長王必勝出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」，副總統賴清德抵達現場後與陳時中同台。

賴副總統致詞時說，牙醫師界幾十年來提供民眾口腔健康等醫療服務，並不辭辛勞協助偏鄉，打造出牙醫師專業形象，但陳時中突破傳統，讓民眾知道牙醫師當衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官，也可以做得很好。

他打趣說，陳時中不只防疫做得好，也帶動牙醫師考試分數越來越高，以及「嘉玲（加零）」等現象與風潮，且接下來還有機會在政治上，獲得台北市民的支持。

賴副總統表示，以他從政多年經驗看，牙醫師非常適合從政，因為政治上若遇到利益團體、惡勢力，會有專業能力虎口拔牙；若碰到不好的政治文化，還能夠做根管治療；若遇上較大範圍的問題，也能做牙周病治療。

他還說，從政者要協助弱勢民眾與社區，而這些就如同牙醫師有耐心為民眾補牙、洗牙，維持身體健康一樣。

賴副總統也笑說，如果陳時中順利入主北市府，他只有一個提醒，就是不能如同牙醫師全聯會理事長陳建志禪讓、提早卸任，而是一定要做到讓大家滿意為止。（編輯：林興盟）1110730

副總統賴清德（後中）、民進黨台北市長參選人陳時中（後左2）30日晚間同台出席中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴，一同向現場會員舉杯致意。中央社記者裴禛攝 111年7月30日
副總統賴清德（後中）、民進黨台北市長參選人陳時中（後左2）30日晚間同台出席中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴，一同向現場會員舉杯致意。中央社記者裴禛攝 111年7月30日
副總統賴清德（後中）30日晚間出席牙醫師公會全聯會活動時，力挺民進黨台北市長參選人陳時中（後左2）表示，陳時中不只防疫做得好，也帶動牙醫師考試分數越來越高，以及「嘉玲（加零）」等現象與風潮，且接下來還有機會在政治上，獲得台北市民的支持。中央社記者裴禛攝 111年7月30日
副總統賴清德（後中）30日晚間出席牙醫師公會全聯會活動時，力挺民進黨台北市長參選人陳時中（後左2）表示，陳時中不只防疫做得好，也帶動牙醫師考試分數越來越高，以及「嘉玲（加零）」等現象與風潮，且接下來還有機會在政治上，獲得台北市民的支持。中央社記者裴禛攝 111年7月30日
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