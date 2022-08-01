擴大不孕症補助 藍營：綠企圖抹煞蔣萬安努力

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國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室發言人黃子哲（左1）、國民黨立委李德維（左2）、洪孟楷（右1）等人今天召開記者會表示，蔣萬安確實有看到不孕症家庭的需求，並提出質詢、提案，透過大家共同努力，促成衛福部擴大不孕症補助。 中央社記者王承中攝 111年8月1日

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室發言人黃子哲今天表示，蔣萬安長期推動擴大不孕症補助，促成衛福部改變政策，這是好事，大家一起努力，很遺憾綠營卻說蔣萬安在自誇、搶功，呼籲綠營別企圖抹煞蔣萬安的努力，欺騙台北市民。

衛福部在去年7月1日推出擴大不孕症補助，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱自己是推手，但遭民進黨立委管碧玲、林靜儀質疑。管碧玲日前在臉書發文指出，當她在和國健署開會研議擴大補助方案時，蔣萬安才提出相關的質詢。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲、國民黨立委李德維、洪孟楷等人今天在國民黨中央黨部召開記者會。

黃子哲指出，蔣萬安過去長期推動擴大不孕症補助政策，促成衛福部擴大補助，很遺憾綠營卻說蔣萬安是在自誇、搶功。讓不孕症家庭受惠，大家一起努力，而時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中當時願意從善如流，都是好事，但綠營不能如此耍無賴，抹煞蔣萬安的努力。

黃子哲表示，管碧玲在2020年質詢時，當時陳時中只回應44個字，重點只有「願意來研議」，而陳時中在回應蔣萬安質詢時，則說了213個字，並且具體提出階梯式補助概念及會參考蔣萬安的提議，呼籲管碧玲不要欺騙台北市民。

李德維表示，管碧玲確實在2020年首先提出擴大不孕症補助的概念，同年10月6日邀國健署研議，但後續衛福部未有行動。蔣萬安則在2021年3月提出質詢後，陳時中則回應建議不錯，會請相關單位研議，而林靜儀同年4月則以婦產科醫師的專家身分，向行政院提出建議。

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洪孟楷表示，一個好政策大家一起關心，而政策攻防，凡走過必留下痕跡。目前實施的擴大補助方案，從原先只限中低收入戶擴及一般家庭，同時也進行排富。而蔣萬安在2021年3月21日在立法院社會福利及衛生環境委員會中提出臨時提案，內容就是將補助放寬至一般家庭，但須有排富條款。

洪孟楷指出，國民黨沒有要獨攬功勞，但蔣萬安確實看到不孕症家庭的需求，並提出相關的質詢、提案，透過大家共同努力，最後讓不孕症夫妻都能夠申請補助。（編輯：蘇志宗）1110801