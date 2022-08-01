綠：蔣萬安獨攬不孕症擴大補助成果 是割稻尾

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨發言人林靜儀今天說，不孕症擴大補助是許多朝野立委共同努力爭取的，國民黨立委蔣萬安僅憑兩次的質詢與提出臨時提案，就想一人獨攬所有成果，抹煞立院其他立委們付出，分明是割稻尾。

衛福部在去年7月1日推出擴大不孕症補助，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示自己是推手。

林靜儀今天透過新聞稿表示，民進黨立委管碧玲質詢此議題後一週，就找國健署研議細節，真正希望推動政策的立委，除了質詢之外，還需要盤點資源、確定細節，「難道蔣委員連這個基本功都不知道，就想要搶功？」

林靜儀指出，行政院能在短時間內推動上路的關鍵，就是積極設法找出財源，然而去年底，國民黨立院黨團為杯葛議事運作，拒審今年度中央政府總預算案，當時蔣萬安不但沒有站出來捍衛，還配合國民黨團，讓已申請不孕症擴大補助的夫婦，差點領不到，如今，蔣萬安竟還大言不慚說都是他的功勞，令人不齒。

林靜儀說，若按照蔣萬安的邏輯來看，只要有質詢就是不孕症擴大補助的推手，那2017年立委劉建國，以及在2019、2020年，包括立委邱志偉、邱泰源、管碧玲、吳玉琴等人，也針對不孕症補助提出相關質詢。這些查詢議事系統和新聞都可以知道，反觀蔣萬安則是到2021年3月才第一次提出質詢，現在卻為選舉向市民邀功。

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林靜儀強調，每項政策能夠成功推動，背後是許多人的付出努力，包含為民喉舌的立委們，與尋求解方的行政部門和總統。總統蔡英文2019年總統初選後，就要求幕僚研議不孕症補助，2020年時任衛福部長的陳時中得到行政院長蘇貞昌允諾，甚至要求加快、加碼，政策才有辦法提早一年上路。

林靜儀表示，事實勝於雄辯，蔣萬安為了選舉割稻尾的行徑，只會讓人看破手腳。（編輯：翟思嘉）1110801