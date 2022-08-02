海外客家人相挺 陳建仁籲：支持腳踏實地陳時中

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（中央社記者葉素萍台北2日電）台灣客社、世界台灣客家聯合會等海內外客家社團今天相挺陳時中競選台北市長。陳時中競選總部主委陳建仁呼籲選民支持腳踏實地的陳時中，陳時中以影片致詞指出，會效法客家鄉親堅強、勇敢的精神，繼續拚，直到勝利那一天。

陳建仁、客委會主委楊長鎮、台灣客社社長陳彩仁、台灣客社創社社長張葉森、中央研究院院士林明璋、立委管碧玲、林楚茵、湯蕙禎、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨客家部主任周江杰等人今天出席「台灣客社聯合海內外客家人支持陳時中競選台北市長記者會」，相挺陳時中。

民進黨台北市長參選人陳時中因為行程趕不過來，以錄製影片方式，向與會者打招呼。

陳時中先以客語簡單問候，他接著說，台北城市發展離不開客家文化。雖然現在台北市設有客委會，但對於客家鄉親的照顧以及客家文化的發揚，是整體台北市政府都應該共同參與的工作。

陳時中說，未來如果有機會進入台北市政府服務，他會推動市府各單位跨局處整合，將客家文化融入各項政策和活動；也會努力強化公共區域的客語服務，打造一個客語友善環境。

陳時中感謝現場所有客家鄉親的支持，他說，面對這場選戰，他一定會效法客家鄉親堅強、勇敢的傳統精神，繼續走、繼續拚，直到看見勝利的那一天。

代表陳時中出席的陳建仁表示，陳時中在施政上相當用心，是誠懇、腳踏實地的人，陳時中要把事做好、台北更好、台灣共好，請大家支持陳時中，讓陳時中成為台北市大家長，照顧所有台北市民，讓客家文化蓬勃發展，甚至成為全世界的客家文化典範，讓全世界看到客家文化的美麗、豐富、苦幹實幹、腳踏實地的精神，請大家支持腳踏實地的陳時中。

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台灣客社社長陳彩仁說，根據台北市客委會2020年調查，台北市客家人口約有42萬，占台北市人口的16%以上，具有投票權的客家公民約有28萬；他說，值得客家鄉親支持的，當然是總統蔡英文提名、陳建仁背書的陳時中。

陳彩仁表示，陳時中讓台灣疫情獲良好控制、受國際稱讚，如果當選市長必定能與中央政府密切合作，帶領首都開啟新氣象，請鄉親多為陳時中助選拉票。（編輯：翟思嘉）1110802