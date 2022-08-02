外交部：自由之家設點 印證台灣是捍衛民主燈塔

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（中央社記者黃雅詩台北2日電） 美國知名人權組織「自由之家」（Freedom House）擬來台設立辦事處，外交部今天表示誠摯歡迎，這些國外組織選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，自由之家在7月28日推文宣布，將來台設立辦事處，做為在印太地區的根據地，幫助該組織在印太區域擴大並深化與民主人權團體的合作。

歐江安表示，外交部對此表示誠摯歡迎，也欣見愈來愈多推動民主自由的國際非政府組織（INGO）選擇在台灣設立據點，這不僅反映國際社群對台灣的民主、自由且開放環境的高度肯定，也能促進台灣非政府組織（NGO）與國際接軌及連結，建立正向循環。

歐江安表示，「自由之家」是美國前總統夫人羅斯福（Eleanor Roosevelt）及多位崇尚自由的政治、社會領袖於1941年在美國創立，致力在全球推廣自由，是美國歷史最悠久的人權團體之一。

歐江安說，自由之家每年發布「世界自由度報告」（Freedom in the World Report），獲全球高度重視且廣泛引用。今年2月的最新年度報告中，台灣以94分的高分持續獲評為「自由」等級，名列全球第17名，在亞洲僅次於日本。

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歐江安表示，爭取國際非政府組織來台設點為外交部的重要工作目標，自109年起已陸續推動法規簡化、中英文雙語資訊服務網、設立專責窗口協輔等，並已協助美國「國際民主協會」（NDI）、美國「國際共和研究所」（IRI）、德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（FNF）、捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）及西班牙「保護衛士」（Safeguard Defenders）等重要INGO完成設立在台辦事處。

歐江安表示，這些國外組織選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。（編輯：翟思嘉）1110802