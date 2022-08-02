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台南車站古蹟修復工程毀損文物 監委申請調查

2022/8/2 15:04
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（中央社記者陳俊華台北2日電）監委林國明、王美玉、葉宜津今天說，台南車站古蹟修復工程，涉損壞文化資產，監督管理機制是否失靈、相關機關或人員有無怠惰失職情事，有深入調查瞭解必要，已申請自動調查。

台南火車站目前正進行國定古蹟修復工程，但因部分工項承包商未經變更審議通過就逕予施作，造成古蹟外牆磁磚等文物遭破壞，文化部已要求停工並將召開審議會討論處理方式。

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林國明、王美玉、葉宜津透過新聞稿表示，文化資產是祖先所遺留的資產，應妥善保存、維護，但交通部台灣鐵路管理局辦理已列入國定古蹟的台南車站修復工程，施工單位竟擅自將日治時期的磁磚、窗台及2樓鐵道飯店內衛浴設備移除丟棄，涉違反文化資產保存法規定。

監委指出，本案變更設計工項有無延宕送文化部審查、變更設計工項是否未依文化資產保存法規定提送審查，就擅自施作、監督管理機制是否失靈、相關機關或人員有無怠惰失職情事，都有深入調查瞭解必要，事涉文化資產不可逆的損害，已申請自動調查。（編輯：林興盟）1110802

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