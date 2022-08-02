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張善政競選主視覺 名字結合桃園彰顯共生及未來

2022/8/2 16:22（8/2 16:36 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政（中）2日發布首波競選主視覺，他下午到蘆竹福隆巖參拜後受訪表示，主視覺設計過程是靠團隊合作，一方面是用他名字「善」的特色，另用桃園的英文「TAOYUAN」單字，彰顯政策方向及內容。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月2日
國民黨桃園市長參選人張善政（中）2日發布首波競選主視覺，他下午到蘆竹福隆巖參拜後受訪表示，主視覺設計過程是靠團隊合作，一方面是用他名字「善」的特色，另用桃園的英文「TAOYUAN」單字，彰顯政策方向及內容。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月2日
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（中央社記者葉臻桃園2日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天發布首波競選主視覺「善TAOYUAN-where the future begins」，主打由桃園7大特色組成的「善字招牌」，彰顯共生及未來政策方向、內容。

張善政今天下午到蘆竹福隆巖參拜後接受媒體聯訪時表示，主視覺設計過程是靠團隊合作，一方面是用他名字「善」的特色，另用桃園的英文「TAOYUAN」單字，彰顯政策方向及內容。

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張善政指出，「善」字有13個節點，代表桃園13個區； 視覺顏色則搭配桃園的英文單字，有7個字母、7個顏色，各自代表對桃園的特色及未來發展重點，分別是科技、航空城、開放、年輕、團結、富足、自然，也呼應到「TAOYUAN」的每個字母。

張善政競選辦公室表示，「善」是共生、包容的源頭，象徵多元、共生共榮的桃園；副標題「where the future begins」，象徵訴求桃園的未來，大家一起攜手從這裡開始打拚。（編輯：戴光育）1110802

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