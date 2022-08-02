公布競選主視覺 張善政：很快宣布競選團隊

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）2日到蘆竹福隆巖參拜後接受媒體聯訪表示，競選主視覺設計過程是靠團隊合作，一方面是用他名字「善」的特色，另用桃園的英文「TAOYUAN」單字，彰顯政策方向及內容。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天在臉書Facebook發布首波競選主視覺，主打由桃園7大特色組成的「善字招牌」，是團隊相當自豪的設計，至於競選團隊架構也會很快宣布。

張善政下午前往蘆竹區福隆巖出席活動，接受媒體聯訪表示，「善」有13個節點，代表桃園13個區，除了用他名字當特色，另外用桃園的英文名字來彰顯政策方向跟內容。

張善政說，桃園的7個英文字母、7個顏色，每個字母都代表將來想去桃園做的事，科技、航空城、開放、年輕、團結、富足、自然。

對於如何看待桃園市長鄭文燦早上又陪著民進黨桃園市長參選人林智堅掃街。張善政指出，這已經不是新聞，行政中立被破壞已不是第1次，所有桃園鄉親心裡也在問一樣的問題，大家心裡自然有一把尺去判斷。

另外，林智堅說論文抄襲爭議，在指導教授、現任國安局長陳明通發聲明後已水落石出。張善政說，論文是因為林智堅等人講不清楚，陳明通跟林智堅為什麼不去台大面對學倫會的會議跟質疑而在外面一直放話，這才是亂源。

至於怎麼看包括國民黨內及桃園地方民調都是領先的情況。張善政表示，民調上上下下，先前一個民調還是說林智堅領先，不受論文及球場的影響，所以民調就是個參考，團隊永遠堅定往前，不會計較這些數字，對於林智堅說了什麼也不會去聽。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在今晚抵台，張善政說，當然歡迎老朋友到台灣來，在來訪過程中，希望各方都維持善意。

張善政並表示，很高興桃園市平鎮高中在美國小馬聯盟世界青棒賽中奪冠，他說，棒球是國球，所有的人，尤其桃園鄉親都非常關心棒球發展，看到平鎮高中讓桃園跟台灣被世界看到，感到非常驕傲。（編輯：方沛清）1110802