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中共宣布台灣周邊軍演 國民黨表達最嚴厲譴責

2022/8/3 11:03
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）針對中共宣布將在4日至7日於台灣周邊進行軍演，國民黨今天表示，對於所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措、任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，都要表達最嚴厲的譴責。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊6海域軍演。國民黨上午發出新聞稿指出，國民黨的立場，是捍衛中華民國、守護民主自由、保護人民安全、維護區域和平。

國民黨指出，中華民國作為主權獨立國家，接待外國友人來訪都全權自主；台灣作為民主自由社會，更樂於歡迎任何有共同價值基礎的民主人士。這次裴洛西來訪，包括裴洛西本人、美國總統拜登都說過，不代表美國對台政策有任何改變；因此各方都應節制，不要過度詮釋，拉高區域衝突與敵意，而台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜。

國民黨提醒，中國大陸當局，近期包括貿易限制甚至軍事演習等等的過度反應，不僅傷害兩岸民生福祉，更會讓在民進黨執政下持續惡化的兩岸關係難以回頭。中國大陸當局應該妥善思考，立即停止當前傷害台灣民生、兩岸關係及區域和平的冒失舉措。

國民黨表示，國民黨的目標就是保衛台灣、建設台灣、民主台灣與和平台灣，這不僅是過去各個執政時期國民黨領導人的成就，更是黨的中心任務。

國民黨也表示，在兩岸關係上的立場，都延續過去黨章、黨綱的規範，在以台灣利益為先、確保區域和平的前提下，不放棄與對岸溝通對話、進行「有原則的交往」，以減少誤判、降低衝突風險，這是維持兩岸和平的基石。兩岸應該對話、交流，不要對抗、交惡，雙邊要彼此對話，才是各方人民之福。

國民黨指出，面對近日地緣風險逐漸升高的態勢，要特別向所有守護中華民國，捍衛領空、領海、領土及人民安全的國軍弟兄姊妹們說聲「辛苦了，謝謝各位」。

國民黨強調，會從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，繼續堅定支持國軍、加強國防力量保衛台灣，守護中華民國，如此堅定態度，絕不受任何外力影響而改變。（編輯：趙蔚蘭）1110803

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