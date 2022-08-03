中國再禁台灣農產 黃偉哲：只會得到反效果

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中國片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入；台南市長黃偉哲3日表示，用這種方式反制美國眾議院議長訪台只會得到反效果。圖為黃偉哲（前）上午在市府出席復康巴士捐贈儀式。中央社記者楊思瑞攝 111年8月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，台南生產的文旦柚可能受影響，台南市長黃偉哲今天表示，用這種方式反制美國眾議院議長訪台只會得到反效果。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天深夜抵台訪問前，中國海關總署已暫停眾多台灣食品進口，後來又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

台南市政府農業局指出，依據行政院農業委員會目前掌握的資訊，文旦柚可能會被列入這波暫停輸入的品項，台南文旦年產量約2萬5000公噸，其中銷往中國大陸的數量約300、400公噸，輔導轉內銷或其他外銷市場消化問題不大，但須觀察整體文旦內銷市場價格是否會受影響。

台南市農業局指出，市府已準備提早啟動前期加工收購，並將搭配台南購物節、電銷市場促銷等產銷穩定措施因應。

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黃偉哲今天上午告訴中央社記者，裴洛西是美國民意機關眾議院議長，不是政府官員，美國總統及其他外國政府都不能約束美國國會議員或議長，要求禁止誰到哪裡去，台灣也是民主國家，對國外民意代表來訪當然表示歡迎。

黃偉哲表示，集權國家無法理解民主國家運作模式，中國大陸採取暫停台灣產品輸入方式來發洩、制裁，是傷害兩岸人民感情的做法，對台灣民眾也只會得到反效果、愈走愈遠。（編輯：謝雅竹）1110803