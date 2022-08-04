林智堅譴責中共軍演 鄭文燦盼對話交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）共軍將在台灣周邊6處海空域展開軍演。民進黨桃園市長參選人林智堅今天說，譴責這種破壞區域和平的行為。桃園市長鄭文燦表示，追求和平、保護民主是台灣價值，也希望對話、交流。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台國際矚目。中共在裴洛西抵台後，宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。

林智堅今天上午在鄭文燦陪同下至大溪市場拜票，接受媒體聯訪時，林智堅表示，譴責這種破壞區域和平的方式，台灣人民期待自由經濟和繁榮，不期待也不願意看見像中共這樣言語或軍事行動上的恐嚇。

鄭文燦表示，裴洛西非常清楚表明她是來挺台灣、挺民主，希望有更多國際上的領導者也能夠造訪台灣；台美關係不只是堅若磐石，台灣也是美國在印太戰略中不可或缺的角色，不管是在區域安全、產業合作、或者其他的共同事項，台灣都很重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，「追求和平、保護民主是我們不變的價值，我們也希望對話、交流」，中國的反應讓國際社會無法認同，作法也跟全世界追求民主、追求和平背道而馳。

針對大溪市場拜票，鄭文燦也說，他在大溪已經做了很多舊城的改造，也得到文化部再造歷史現場的專案經費，大溪舊城已變得完全不一樣，希望林智堅當選市長後，能夠把大嵙崁計畫、大溪舊城改造計畫以及北橫國家風景區計畫完成。（編輯：張雅淨）1110804