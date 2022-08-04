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外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 政治

外交部官網2日遭攻擊癱瘓 IP來自中國俄羅斯

2022/8/4 13:45
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部今天表示，政府英文入口網及外交部官方網站，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台當日的傍晚，偵測到來自中國、俄羅斯等地大量異常連線，明顯蓄意癱瘓網站運作。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，政府英文入口網（Taiwan.gov.tw）及外交部官方網站（https://www.mofa.gov.tw） 2日傍晚偵測到有來自中國、俄羅斯等地IP大量連線相關網站的異常情況，一分鐘最多達850萬次，明顯蓄意想癱瘓前述相關網站運作。

外交部表示，經限制上述IP來源等方式阻擋惡意連線，並進行緊急系統復原作業，當日相關網站已恢復瀏覽功能。

外交部指出，昨晚相關網站也進行流量清洗管理，所以過程有瀏覽較慢情形或暫時無法上線情形，是因為外交部啟動連線過濾及調整網路設定；目前清洗作業已完成，網站也正常運作。

外交部表示，由於境外敵對勢力的網軍攻擊仍可能隨時發生，外交部會持續提高警覺；如有任何異常情形，外交部將會即時因應、妥善處理。（編輯：黃國倫）1110804

歐江安
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