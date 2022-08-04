外交部：台灣政策法案 美參院外委會有很高共識

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）美國聯邦參議院外委會原訂3日審理的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）因故延期，對於法案是否可能生變；外交部北美司長徐佑典表示，據他了解參院外委會對此案很積極，也對條文內容有很高共識。

徐佑典表示，民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天投書紐約時報，支持這個法案，以及台美關係進一步深化，因此對法案未來推動，外交部會持續關注掌握。

外交部今天舉行例行記者會，徐佑典回應媒體提問時表示，對於台灣政策法案從提出之前，到未來推動的時程，外交部一直跟參院外委會保持密切聯繫，從條文內容可知道，涵蓋各項台美關係重要議題，相關立場也都是台灣樂見的。

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徐佑典表示，該案原本排定審議但議程延後，是因為參院臨時在院會要審議瑞典跟芬蘭加入北約的議案，外委會主席被要求去院會參與討論，因此把原本訂好的審議議程往後延。

徐佑典表示，據外交部了解，參院外委會對這項法案推動抱持非常積極態度，對方也告知，相關議題的立場其實已經有很高共識，大家可參考梅南德茲今天在紐約時報的投書，就是支持這個法案，還有台美關係進一步深化，因此對法案未來推動，外交部會持續關注掌握。（編輯：蘇志宗）1110804