加強台北城市外交 陳時中喊成立國際事務局

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西來訪讓台灣備受國際矚目，民進黨台北市長參選人陳時中說，台北市作為首都要與其他國際城市並駕齊驅，若當選將成立國際事務局，提升涉外事務工作的深度及廣度。

陳時中今天在臉書發文表示，隨著總統蔡英文執政，台北與世界的往來越加緊密，各國使節與參訪團接續拜訪，進行防疫、經貿與文化的交流，近日裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台北也成為國際媒體聚焦所在。

陳時中指出，台北市作為首都，運作節奏須與國際脈動同步，並積極與其他城市往來，為了讓台北與其他國際城市並駕齊驅，涉外事務組織架構須更制度化，因此未來若擔任市長，他將成立「國際事務局」，從組織面整合各單位的涉外事務，提升工作深度及廣度。

陳時中說，在台灣走向世界的路上，首都台北市扮演著舉足輕重的角色，以全球視野創設的「國際事務局」將強化對外關係經營、分享地方自治經驗，在既有基礎上增添軟實力，掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。

陳時中進一步表示，在台灣走向世界的同時，也讓世界走進台北，他將組建城市外交隊，建立起台北品牌，增加台北的認同與光榮感，並讓市民擴大參與國際活動，增強與世界連結。（編輯：張銘坤）1110804