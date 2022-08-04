貿易禁令與軍演 陸學者：釋放訊號避免衝突升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海4日電）中國大陸今起在台灣周圍6地軍演，大陸涉台學者分析，裴洛西訪台後兩岸關係已改變，然而近日貿易與軍事行動仍是陸方「釋出的訊號」，警告台灣調整兩岸政策，避免衝突升級。

為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國接連禁止台灣多家糕餅業者產品、3項農水產進口。共軍自今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

大陸涉台學者包承柯接受中央社訪問時分析，在裴洛西訪台之後，兩岸的關係「發生了本質上的變化」，過去中國大陸對於台灣拒不承認「九二共識」的立場，在對台政策的基本架構之下，雖有不少批判性、否定性的言論，然而仍是「說得多，做得少」。

他說，在裴洛西訪台後，整體情勢顯示「從說到行動」的明顯變化，其中包含了貿易禁令與軍事演習等行動，這樣的情形顯示兩岸關係已經回不去原來的狀態，「往後中國大陸會用更多行動表達統一是唯一選擇，至於如何統一，仍有討論的空間」。

然而，對於近日的貿易禁令與軍事演習行動，包承柯解讀，這是中國大陸在傳遞訊息而不是懲罰，藉此告訴台灣，這樣的可能性正在出現，「台灣應該知道現在處在什麼樣的位置，若是仍處處與中國大陸針鋒相對，大陸會採取更進一步的措施」。

包承柯表示，以客觀角度分析，目前兩岸踏上了「自動手扶梯」的第一階，接下來很有可能將兩岸推到第二階、第三階。在不斷推高的過程中，如果出現外部刺激造成加速，就很可能演變成衝突。踏上第一階後應該要看清楚如何調整政策。

他形容，現階段至少還能切斷電源或利用其他措施，把自動手扶梯停下來。

中國大陸不久前舉行了紀念「九二共識」30週年紀念大會，強調「九二共識」如定海神針，兩岸要走向和平發展的先決條件。

包承柯認為，目前台灣不會輕易改變並接受九二共識，也不會改變兩岸互不隸屬的說法，對於中國大陸的經濟與軍事措施，也不會停留在嘴巴上，而是會藉不同方式表達不滿。在這樣的過程中，中國大陸仍會持續維持對台軍事和政治壓力，兩岸的衝突性正在增加。（編輯：李雅雯）1110804