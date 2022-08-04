菲律賓：擔憂台海局勢 促各方克制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國今天起到7日在台灣周邊展開軍演。菲律賓外交部今天表示，菲國「對台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。敦促相關各方保持克制」。

菲國外交部發布聲明表示，馬尼拉「對菲律賓以北的台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。」

這份聲明說，「菲律賓堅持一個中國政策。敦促相關各方保持克制」，須以外交和對話解決分歧。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問，昨天離開台灣，中國今天即於台灣周邊6處海域展開實彈軍演。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲律賓新聞部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）3日說，針對台海情勢，「我們的軍隊和外交部正密切關注局勢，就跟在任何其他類似情況下一樣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，對於國際關係議題，「我們不會做出下意識的反應，因為它們可能對國際關係產生不利影響」。

中國駐菲大使黃溪連2日發表聲明說，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的基本準則，「也是中菲關係的政治基礎。希望菲方恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，推動中菲關係持續健康穩定發展」。（編輯：黃自強）1110804