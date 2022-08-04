拋成立國際事務局 陳時中：專責單位效率高

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民進黨台北市長參選人陳時中（中）4日晚間赴萬華區，與同黨市議員參選人邵維倫（右2）同台造勢，無黨籍立委林昶佐（左2）也到場站台，陳時中會中籲請大家給年輕人一個機會。中央社記者陳昱婷攝 111年8月4日

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出成立國際事務局構想，他晚間補充，現在市府將相關業務分散在幾個單位，效率相對低，若有專責單位效率會較高，並吸引更多年輕人一起拚。

陳時中今天晚間赴萬華區替市議員參選人邵維倫站台，陳時中說，邵維倫雖然是年輕人，但在中正、萬華做很多服務，很有經驗，希望大家給年輕人一個機會，他的二兒子已經說要投給邵維倫。

陳時中提及，防疫期間有很多遺憾的事，沒辦法每一項都做到100分，這次美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，是國際外交的一大進步，她說台灣防疫成就值得世界學習，則讓他百感交集。

陳時中指出，台灣防疫能夠成功，很重要的是里長、地方的義勇軍在國家有難時義無反顧地站出來，還有醫護人員、警消努力把第一線顧好，所以他要跟所有防疫有功的人員深深一鞠躬，表達感謝。

陳時中接著趕往大同區替議員參選人陳怡君站台，之後接受媒體聯訪。對於下午提出成立國際事務局的構想，陳時中說，這會是一個專責機構的概念，現在市府也做得很好，有國際事務委員會跟秘書處下的國際事務組，但分散在幾個單位，效率相對低，若有專責單位效率會較高。

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陳時中說，未來這個專責機構除了負責招商、賽事、城市交流等重要工作外，還要好好照顧越來越多的外籍人士，讓他們覺得台灣對外籍人士友善、願意進來投資，並希望吸引更多具有專業的年輕人進來，大家一起拚。

媒體詢問，有意參選的台北市副市長黃珊珊質疑陳時中不清楚地方政府組織編制，因為若要成立新局處，須把另一局處裁掉，不知道陳時中要裁掉哪個局處。陳時中回應，不勞黃珊珊費心，他的團隊對組織如何運作非常有信心、有經驗。（編輯：李亨山）1110804