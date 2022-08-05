馮光中投書南美最大報 籲巴西各界支持民主台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）駐聖保羅辦事處處長馮光中今天投書南美第一大報巴西聖保羅頁報，嚴厲指責中國破壞台海及區域和平穩定，呼籲巴西各界聲援民主台灣對抗中國軍事恫嚇。

聖保羅頁報（Folha de São Paulo）以全文照刊方式，於網路言論版刊出馮光中「中國軍事挑釁行為挑戰國際秩序」投書。

馮光中在文中嚴厲指責中國破壞台海及區域和平穩定，影響國際航運及經貿往來，呼籲巴西各界持續聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值，維護國際秩序與和平穩定。

馮光中指出，中國近日蓄意升高對台多項軍事行動，尤其是中共人民解放軍宣布進行實彈射擊演習，並要求各國機艦勿進入鄰近台灣的特定海空域，不僅嚴重挑戰國際秩序，更在實質上破壞台海及區域和平與穩定。

中國為謀未來以武力進犯台灣，這次經過精心計算特別設定6個接近台灣領海與鄰接區的海空域進行軍演，直接影響台灣17條國際航道與7個港口的對外聯繫與運作。

馮光中強調，中華民國台灣是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，此為國際公認的事實，更是兩岸長年維持的現狀，政府將堅定捍衛國家主權及領土完整。

面對當前局勢，中華民國台灣政府除積極強化自我防衛能力外，亦與美國等理念相近國家維持密切溝通與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，避免區域情勢升溫，維護台海安全及印太區域的和平、穩定與繁榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馮光中在文末呼籲，和平、穩定及民主是台灣及巴西長久以來共享的重要價值，兩國未來亦持續捍衛這些價值。

聖保羅頁報是巴西和南美洲發行量最大的紙媒，成立於1921年，現階段每日發行量約達34萬份，立場較自由、激進，貼近社會菁英階層，經多年發展已成為龐大媒體資訊集團，包括報紙、資料中心、市場調查及民意調查機構、通訊社、娛樂與資訊及雜誌等產業。（編輯：馮昭）1110805