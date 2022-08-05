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張善政論壇發言遭指親中 林智堅：選舉到才轉彎

2022/8/5 10:51
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（中央社記者葉臻桃園5日電）國民黨桃園市長參選人張善政去年5月參加論壇的發言遭指為親中言論。民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，張善政應誠實的面對自己、和社會大眾說明清楚，不要選舉到了才轉彎。

張善政去年5月出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇時的發言，被外界質疑是要台灣科技業趕快去中國，張善政昨天在臉書公布當時影片及原文澄清，並認為遭斷章取義。

林智堅今天上午和桃園市長鄭文燦一同前往新明市場拜票，林智堅接受媒體聯訪時表示，張善政應該要誠實的面對自己，不要選舉到了才轉彎，應該要和社會大眾說明清楚。

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鄭文燦則說，台商回流首選是在桃園，張善政的發言是反向操作，「跟我們的價值觀差非常多」，張善政可以把座談會的發言逐字公布，凡走過必留下痕跡；看好台灣、選擇桃園是正確的，桃園是投資台灣3大方案最大的受益者，如果對這個趨勢不了解，「我想是會掏空桃園」。

林智堅也說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台灣人非常的熱情、支持，中國片面破壞區域的和平，在台海採取軍事演習，朝野應該不分藍綠、放下成見支持政府、支持國家，一起向國際來發聲，要求中國盡快停止軍演，保衛印太區域的和平還有安全。（編輯：李錫璋）1110805

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