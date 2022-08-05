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論壇言論遭指親中 張善政：民進黨想把我抹紅

2022/8/5 10:51
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（中央社記者葉臻桃園5日電）國民黨桃園市長參選人張善政去年參加論壇的發言遭指為親中言論。他今天表示，民進黨想要把他抹紅，把民進黨桃園市長參選人林智堅論文跟球場的事情漂白，錯誤資訊一直複製貼上。

張善政去年5月出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇時的發言，被外界質疑是要台灣科技業趕快去中國，張善政昨天在臉書公布當時影片及原文澄清，並認為遭斷章取義。

張善政今天上午接受媒體聯訪時表示，林智堅論文案出現這麼久，到現在還一直交代不清楚，根本影響到林智堅人格的可信度；新竹市立棒球場風波，害這麼多球員受傷，比賽也要移地舉行，「我想他（林智堅）在工程的監督能力上也是破產」。

張善政說，民進黨想要把他抹紅，把林智堅的論文跟球場的事情漂白、錯誤資訊一直複製貼上，就是民進黨會做的事情，非常遺憾；在論文、球場品質沒有交代清楚以前，這兩件事情不會落幕。

針對中共軍演，日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。國防部昨天深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。

張善政表示，國軍弟兄辛苦了，也要提醒政府，現在兩岸局勢有點緊張，一定要透明的資訊，讓民眾了解現在正在發生什麼事情。（編輯：李錫璋）1110805

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