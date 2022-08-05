馬英九：台灣地位未定是謬誤 政府不應扭曲歷史

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）前總統馬英九今天說，「台灣地位未定」說法是謬誤，在1952年「中日和約」簽訂生效後，已解決；勸告總統蔡英文，政府應該做的不是扭曲過去的歷史，而是做正事、實事，負起執政黨的責任，解決當前危機。

今天是「中日和約」生效70週年紀念日，馬英九基金會上午舉辦研討會，馬英九開幕致詞時說，「中日和約」最重要的意義是在國際法上，確認戰時同盟國元首在其職權範圍內所做的具體承諾，與「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本降書」等3項主要文件的法律效力，以及中華民國接收台灣後所採取的主權行為，如恢復居民國籍、徵稅、徵兵、舉辦選舉等。

馬英九指出，「台灣地位未定論」只是1950年韓戰爆發後，美國政府因應台海變局的一種權宜說法，當時前美國總統杜魯門發表聲明，命令第7艦隊進入台灣海峽，防止國軍與共軍互鬥，並聲明「台灣未來地位的決定，有待太平洋安全的恢復、對日和約的簽訂或經由聯合國的考慮。」

他說，這與韓戰爆發6個月前，杜魯門與前國務卿艾奇遜肯定故總統蔣介石在台灣統治的合法性，並無任何法律人的質疑，完全不同；1953年7月韓戰結束各方簽訂「停戰協定」後，美國即在1954年與中華民國簽訂「中美共同防禦條約」，以台灣為中華民國領土，穩定台海情勢，顯然美國已改回其原有態度。

馬英九表示，讓人遺憾的是，民進黨政府最近公然宣揚台灣地位未定論，質疑「開羅宣言」與「舊金山和約」等，形同執政黨帶頭否定中華民國過去70年在台灣的統治合法性，言論荒謬乖張，引發民眾質疑，貶損國家地位。

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馬英九認為，「台灣地位未定論」在1952年「中日和約」簽訂生效後，已經解決，不必再牽強附會其他不相干的概念，治絲益棼。就連外交部長吳釗燮都清楚認知台獨沒有用，面對外媒專訪時稱「不尋求正式獨立」，可見台灣真正該獨立的，是司法、學術、與能源。

他表示，從吳釗燮的坦白，他也要語重心長地勸告蔡總統與蔡政府，政府應該做的不是扭曲過去的歷史，而是做正事、做實事，負起執政黨的責任，解決當前的危機，讓台灣真正安全幸福，讓老百姓安居樂業。（編輯：謝佳珍）1110805