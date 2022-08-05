G7外長聲明關切台海局勢 王毅：只是廢紙一張

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）七大工業國集團（G7）外長發表聲明關切台海局勢，並提及對台海和平穩定的承諾。中國外長王毅4日晚間表示，這份聲明混淆是非、顛倒黑白，只是「廢紙一張」。

據中國央視報導，在柬埔寨首都金邊參加東協外長會議的中國國務委員兼外長王毅，針對G7外長聲明做出以上表示。

王毅表示，西方七國集團糾集在一起，就目前的台海局勢發表了這樣的「聲明」，中方堅決反對。「因為它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者張目，反而向維權者施加壓力。」

王毅說，「不干涉內政」是維護世界和平穩定的最基本原則，不能讓叢林法則重新主導國與國的關係。「這個所謂的聲明只是廢紙一張。」

王毅提到，已有100多個國家站出來表明態度，堅持一個中國，支持中國維護主權和領土完整，反對侵犯中國的主權。

他說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）以及他的發言人相繼表示聯合國會繼續堅持2758號決議，2758號決議的核心就是一個中國，台灣是中國的一部分。「我相信這才是國際社會真正的共同的聲音。」

G7外長聯合聲明特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。各國外長並呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧；各國的「一中政策」及對台灣的基本立場不變。（編輯：陳沛冰）1110805