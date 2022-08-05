嘉義降雨多處淹水 李俊俋批人禍釀災、市府駁斥

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義市昨天下午局部強降雨，造成多處低窪地區積淹水。民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天批嘉義市府對基礎建設不上心，淹水是人禍釀災。嘉義市府澄清，指雨量超過排水負荷量。

李俊俋今天透過競選團隊發布新聞稿指出，淹水主因，分別為嘉義市長黃敏惠市府團隊「死當的污水下水道接管率」及「施政怠惰到把排水建設補助款都搞沒了」，執行率差加上經費不足，難怪下大雨，嘉市就會淹水，淹水背後真相有人禍。

李俊俋表示，嘉義市府上週發布新聞稿提到嘉市榮獲內政部「110年度直轄市及縣（市）政府污水下水道建設計畫考核評鑑」縣市分類第三組「表現傑出獎」，才1週所謂「表現傑出」瞬間破功，背後真相是嘉市污水下水道接管率還是全國後段班，嘉義市府拿獎項炫耀政績，唬弄市民。

李俊俋還引用110年度監察院決算報告指出，嘉義市府在109年度有關排水的「雨水下水道工程」，呈現延宕執行、保留案件情事，遭註銷核定補助款達新台幣3144萬餘元，此資料顯示，雨水下水道工程不是因為沒錢，而是黃敏惠團隊執行率差。

李俊俋表示，極端氣候會越來越常見，在豪大雨、急降雨情況下，如何治水是基礎功，市民要的不是剪綵與煙火式幸福感，要的是從災害通報到災害預防做好完善準備，要的是有不一樣城市治理能力，能給市民不一樣的新氣象。

針對李俊俋的批評，嘉義市政府發布新聞稿指出，「補助款一直在」，3144萬餘元因中央經費調度等考量採滾動式調整分年編列經費。

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另外，依中央氣象局統計資料顯示嘉義市昨日午後時雨量為116.5mm（毫米）是嘉義市自民國104年以來最大，雨量超過排水負荷量，當時嘉義市區域幾近滿水位，導致市區有大範圍淹水。

嘉義市政府指出，當雨勢變小後，積淹水就快速消退，顯示嘉義市整體都市排水系統功能正常，暴雨過後，市府團隊就積淹水消退時間較差地區馬上展開現場勘查，檢視排水路是否有排水功能不佳問題，後續會籌措經費加以改善，解決極端候造成的淹水問題。（編輯：戴光育）1110805