BBC專訪 吳釗燮：中國軍演高度危險、極度挑釁

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）中國持續對台軍演、發射飛彈威脅，外交部長吳釗燮今天接受「英國廣播公司」（BBC）訪問時強調，近日中國在台灣附近海域的軍演行動，具高度危險性，且極度挑釁。

吳釗燮今天接受「英國廣播公司」東京分社長專訪指出，近日中國在台灣附近海域的軍演行動，具高度危險性，且極度挑釁，嚴重威脅區域和平與穩定，更影響國際貿易與交通，政府予以嚴厲譴責。

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主持人詢問，中國宣稱這些報復措施是台灣自找的。吳釗燮強調，台灣是民主政體，人民依據民主選舉制度選出自己的政府，「維持現狀」是政府一貫政策，中華民國對中國無管轄權，中國對台灣也未有管轄權，這就是「現狀」，也是一個事實。

吳釗燮表示，中國在香港、東海與南海的行徑，是典型的威權國家擴張主義，值得國際社會、特別是亞太區域國家密切關注，台灣絕對不會是中國擴張主義的最後一塊拼圖。（編輯：蘇龍麒）1110805