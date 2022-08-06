蔣萬安：陳時中參選後才是變了一個人
2022/8/6 12:36（8/6 13:11 更新）
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）6日出席南港區重陽里「父親節暨親子環保活動」，協助贈送餐具給里民，並逐一向里民致意。中央社記者張新偉攝 111年8月6日
（中央社記者陳怡璇台北6日電）對於民進黨台北市長參選人陳時中曾表示，要國民黨對手蔣萬安維持形象、可惜他堅持不了。蔣萬安今天回應，陳時中參選前後說法做法不一樣，他才是變了一個人。
陳時中接受自由時報專訪時表示，曾給國民黨台北市長參選人蔣萬安形象建議，維持溫文儒雅型態，不要變成戰鬥型，可惜蔣萬安沒辦法堅持。
蔣萬安今天出席南港區重陽里「父親節暨親子環保活動」，接受媒體聯訪時回應「參選前說萬華是破口，參選後說要疼惜萬華；參選前喝紅酒，參選後吃泡麵，才是真的變了一個人。」
媒體追問，國民黨眾多人士幫忙成立12區後援會，而這些人大多經歷1996年台海危機，對兩岸議題不陌生，是否覺得基本盤鞏固得很好。
蔣萬安表示，大家都追求和平、不希望戰爭。他重申中華民國就是主權獨立的國家，保護台灣這片土地是每一個人的責任，也是他從政始終如一的理念。
蔣萬安說，面對任何威脅或侵犯國家主權、危害人民生命安全，絕對團結一致對外，這個立場非常清楚。
媒體追問國民黨定調要全黨歡迎訪台的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），是否擔心影響深藍選票。
蔣萬安回說，「我們是主權獨立的國家，本來就可接待且邀請各界國際友人來台灣，這是很正常的事情」，但同時需要特別關注到區域和平穩定發展，不希望有任何衝突情勢的升高，危害區域和平的繁榮，這不是各界樂見的。（編輯：李錫璋）1110806
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