林智堅質疑親統令人擔心 張善政：抹紅丟泥巴
2022/8/6 13:43
（中央社記者葉臻桃園6日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天說，中國國民黨對手張善政過去跟統派團體關係緊密、令人擔心；張善政陣營說，抹紅、丟泥巴仗，對民進黨向來是最沒成本且不用負責任的操作。
林智堅上午與桃園市長鄭文燦出席中壢區模範父親表揚活動，接受媒體聯訪表示，張善政過去確實跟統派團體關係較緊密，「讓我們擔心」，尤其張善政在座談中提到產業政策，與現在台灣高科技產業政策主流趨勢背道而馳。
他說，經濟部投資台灣3大方案，新台幣1.7兆元投資額，桃園占3400億元，根留台灣、壯大台灣，才是中央政府及地方應共同努力的事。
鄭文燦表示，那段時間張善政要選總統，跟親中小黨連成一線，鼓勵高科技前進中國，認為在中國較好做研發，那邊沒人權，人臉辨識、基因庫各種大數據都較好解決。
他說，張善政在政策及價值都不同於目前台灣主流，台灣不管哪黨，都不會鼓勵大家到沒人權的地方蒐集個人、基因資料。
張善政去年出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇時的發言被質疑親中，張善政競選團隊轉述，張善政表示，請林智堅約束側翼，好好面對論文爭議及新竹市立棒球場這麼多缺失，看看應如何補救？
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此外，國防部稍早說，上午偵獲多批中共戰機、船艦於台海周邊活動，部分逾越海峽中線，研判是模擬演練攻擊台灣本島。
鄭文燦表示，台灣有決心保護民主現狀，而中共是在創造新現狀，想歸零過去兩岸和平架構，這對台海安全是非常重大挑戰，相信全世界都看到這是大國崛起不理性行為；大國崛起要學睦鄰、和平，如果一開始就讓全世界不安，這個大國崛起就失敗了。（編輯：李明宗）1110806
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