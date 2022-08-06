桃園市長選舉 賴香伶：將推一捷運站一社宅政策

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（中央社記者葉臻桃園6日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，民眾黨已在南北桃設置了服務據點，8月中就會有組織架構；將提出「一站一社宅」政策，同時強化囤房稅改革，遏止房價被惡性炒作。

賴香伶今天上午出席桃園市總工會舉辦的釣魚比賽活動，接受媒體聯訪時她表示，民眾黨已在南北桃設置了服務據點，也與8個參選的議員和區長聯署辦公，第一步建置已經完成。

賴香伶說，接下來是市長競選辦公室以及後援會、總幹事體系的規劃，8月中就會有適當的組織架構，請地方人士擔任，到8月底登記的這段時間，會緊鑼密鼓的讓地方的支持者及相關的諮詢顧問到位。

賴香伶說，會朝向行動競選辦公室方式，跟地方不同區的代表和專家合作，把議題的面向說得更清楚，未來會有公民咖啡館、議題論壇等，都會在登記後逐項陸續展開。

賴香伶也說，目前桃園市社會住宅量體是不夠的，未來會朝向BOT模式，在捷運站附近500公尺左右找到相當地點興建社會住宅，達到一站一社宅的目標。同時應強化囤房稅改革，遏止房價被惡性炒作。

賴香伶表示，她若當選桃園市長，首要任務是「設置勞工權益中心」，強化義務律師功能，協助勞工、工會服務及諮詢，畢竟勞工的弱勢在資訊不對等，無法得到即時正確的法律見解，除了勞權中心外，工會也扮演很重要的角色，由工會擴大對會員的服務。

賴香伶指出，勞工教育的經費也要提升，雖然目前桃園市每年已編列新台幣2000多萬元，但桃園勞工種類很多，各種勞動教育內容都不同，所以會提升勞工教育的費用，把勞工教育做到位，此外，也會在校園勞動教育扎根部分一併推動，讓學生畢業時也能對勞動職場的法規、安全等問題，都有一定程度的了解。（編輯：李錫璋）1110806