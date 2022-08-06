民進黨國務青向下扎根 年底選戰拚18歲公民權過關

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（中央社記者賴于榛台北6日電）年底選戰將至，藍綠搶攻青年票。民進黨副秘書長林鶴明今天表示，年底除九合一選舉外，還有18歲公民權複決，民進黨將由青年部發動，串連全國各地黨公職與候選人宣傳。

林鶴明接受中央社記者訪問時說，民進黨對於年輕人才甄補的工作一直非常重視，也沒有停歇，隨著選戰逐漸加溫，民進黨將持續舉辦「國務青旗艦營」，爭取年輕世代加入。

林鶴明表示，今年底除了縣市長與議員的九合一選舉外，還有18歲公民權複決的一張票，民進黨將由青年部發動，串連全國各地黨公職與候選人，爭取支持通過18歲公民權。

民進黨青年部主任蔡沐霖對中央社記者指出，青年部一直是民進黨與年輕世代互動的主要窗口，透過專責單位的累積，建立民進黨在年輕世代族群的品牌印象。

蔡沐霖說，總統蔡英文回任主席後，透過青年部與年輕世代的網路社群以及社會各界青年組織和團體互動，藉以瞭解年輕世代意見，強化執政黨施政的全面性，讓年輕人可以更熟悉民進黨作為執政黨的施政理念。

蔡沐霖指出，自2020年推動「國務青」系列計畫，已是長期經營的品牌，由全國各地大學校院青年組成，平時自主研討中央或地方議題，在同溫層與異溫層來回雙向交流，遇到青年族群關切的特定議題時，還會主動發起、扮演社會溝通的積極功能。

蔡沐霖說，平時扎根越深，基礎就能越穩，爭取年輕世代的支持是民進黨長期投入大量心力的重要工作，在選舉期間，青年部將扮演輔導的角色，除既有功能外，還會提供年輕人參與公共事務的專業諮詢，讓期盼參與選戰或擔任幕僚的有志青年，投身政治更能適才適所。（編輯：張均懋）1110806