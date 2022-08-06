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龍潭後援會成立 林智堅：面對抹黑我禁得起考驗

2022/8/6 17:19（8/6 18:16 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅（左2）6日成立龍潭後援會，與桃園市長鄭文燦（左）及同黨立委湯蕙禎（左3）一同手持戰旗，現場「凍蒜」聲浪不斷。中央社記者葉臻攝 111年8月6日
民進黨桃園市長參選人林智堅（左2）6日成立龍潭後援會，與桃園市長鄭文燦（左）及同黨立委湯蕙禎（左3）一同手持戰旗，現場「凍蒜」聲浪不斷。中央社記者葉臻攝 111年8月6日
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（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市長參選人林智堅龍潭後援會今天成立，林智堅表示，近期對手對他的攻擊、抹黑，「我絕對禁得起考驗」。林智堅選辦也公布競選團隊成員，主打學經歷完備的年輕成員。

林智堅龍潭後援會成立大會於今天下午舉行，會中桃園市長鄭文燦與林智堅將「戰旗」交給林智堅南桃園競選總部總幹事、民進黨立委湯蕙禎，並在湯蕙禎揮舞「戰旗」下，現場「凍蒜」聲浪不斷。

林智堅致詞時指出，作為政治工作者，每次選舉都會歷經檢驗，「我絕對禁得起考驗」，最近有很多對手對他質疑、攻擊，但在他不斷提出證據後，已越來越清楚，那些都是抹黑、造謠，這些都是他政治工作上的挑戰、歷練。

林智堅說，論文事件，上週他的指導老師陳明通已把事實真相說明清楚，這件事絕對禁得起考驗；新竹市立棒球場做得不夠好、讓球員受傷，他在第一時間已道歉，對手卻無限上綱、說他貪污，這部分他也已經提告。

鄭文燦致詞時表示，林智堅與他都是五星級市長，注重教育、文化、福利、企業、年輕人、農業等，若來接任桃園市長，一定可以無縫接軌，用最好的執政成績及經驗帶領桃園的下一棒。

林智堅競選辦公室今天下午也發布新聞稿，公布競選團隊成員，包括年僅32歲的政策部主任曾友嶸，以及3名發言人黃韋鈞、王文萱、林芸帆。

林智堅選辦表示，曾友嶸畢業於成大政治系、台大研究所，曾加入桃園市府團隊；黃韋鈞曾任民進黨立委蘇巧慧辦公室新聞部主任，倫敦政經學院碩士；林芸帆、王文萱曾是媒體人，有豐富學經歷。（編輯：戴光育）1110806

民進黨桃園市長參選人林智堅（右）6日成立龍潭後援會，現場「凍蒜」聲浪不斷，林智堅表示，作為政治工作者，每次選舉都會歷經檢驗，「我絕對禁得起考驗」。中央社記者葉臻攝 111年8月6日
民進黨桃園市長參選人林智堅（右）6日成立龍潭後援會，現場「凍蒜」聲浪不斷，林智堅表示，作為政治工作者，每次選舉都會歷經檢驗，「我絕對禁得起考驗」。中央社記者葉臻攝 111年8月6日
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