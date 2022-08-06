接受外媒訪問 吳釗燮與近30名駐外大使為台發聲

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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，部長吳釗燮攜手多地駐外館長，無懼中國叫囂，接受國際媒體訪問並努力為台灣發聲，讓全世界各地都聽到台灣冷靜而堅毅不屈的聲音，迄今已有近30名台灣駐外大使接受當地主流媒體訪問。

外交部下午表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台及中國在台灣周邊海域進行實彈演習，受到國際媒體高度關注，吳釗燮攜手多地駐外館長，無懼中國外交部長王毅的叫囂和各地中國戰狼的挑釁，接受國際媒體訪問努力為台灣發聲，讓全世界各地都聽到台灣冷靜而堅毅不屈的聲音。

外交部強調，「今天，是台灣外交官站上國際視聽舞台的時刻。」除了吳釗燮昨天接受「英國廣播公司」（BBC）專訪外，迄今已有近30名台灣駐外大使、代表及處長接受當地主流媒體訪問，其他媒體採訪邀約也陸續進行中。

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外交部統計，包括台灣駐美國代表蕭美琴大使、駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥大使、駐法國代表吳志中大使、駐德國代表謝志偉大使、駐西班牙代表劉德立大使、駐義大利代表李新穎大使、駐瑞典代表姚金祥大使、駐奧地利代表張小月大使、駐瑞士代表黃偉峰大使、駐印度代表葛葆萱大使、駐印尼代表陳忠大使、駐吐瓦魯林東亨大使、駐斐濟代表周進發大使、駐巴拉圭韓志正大使、駐宏都拉斯張俊菲大使、駐智利劉聿綺代表、駐秘魯張幼慈代表、駐厄瓜多莊輝恩代表、駐荷蘭陳欣新代表、駐以色列李雅萍代表、及相關駐外辦事處處長等27名駐外館長，分別在第一時間接受當地主流媒體訪問，向國際社會傳達說明台灣的立場。

外交部提到，吳釗燮將持續攜手駐外館長，籲請國際輿論持續關注台海安全情勢。台灣堅持民主自由核心價值，樂願與理念相近國家深化友好互動，並致力維護台海和平穩定現狀，呼籲國際輿論持續聲援民主台灣，共同遏止中國不理性軍演行動，共同維護以規則為基礎的國際秩序及印太區域的自由開放與和平穩定。（編輯：張均懋）1110806