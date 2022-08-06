柯志恩質疑施政不夠好 高市府指用過時錯誤數據

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）6日到高雄鹽埕區崛江商場拜票，在受訪時表示，大家都希望一起讓高雄更好，「不要每次提出一些在官網就能查到的數據就說是在唱衰，這樣高雄不會進步」。中央社記者曾以寧攝 111年8月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩批評高雄有公共債務高、房價租金漲幅高等問題，質疑做不夠好。高市府發言人張硯卿回應，柯志恩發言雜有過時且錯誤數據及「台北看高雄」刻板印象。

柯志恩昨天在鳳山舉辦首場造勢活動演講提到，如果民進黨做得好，高雄人口就不會外流，但高雄現在公共債務、房價漲幅、租金成長、貧富差距都六都最高，更不用說公安、治安、交安及環安等問題。

對此，張硯卿今天告訴中央社記者，高市府這2年努力下，已實現零舉債，甚至有結餘，明年淨舉債數更是歷年最低；高雄的房價所得比為六都中排列第5，且房價及租金漲幅均非最高；交通事故死亡也有明顯改善，空氣品質在今年上半年為歷年符合標準天數的最多。

張硯卿表示，柯志恩所提問題中，不乏參雜過時且錯誤數據，同時有「台北看高雄」的刻板印象；高雄市長陳其邁上任2年來，努力改善且有具體績效，只要拿前高雄市長韓國瑜任內表現比較就可看出差異。

張硯卿指出，很遺憾柯志恩只是選擇性拋出問題，未能做足功課、提出具體改善作法，這種選舉式操作唱衰，高雄市民已經從韓國瑜身上體驗過。

柯志恩今天到鹽埕崛江商場拜票，並接受媒體聯訪。被問及是否唱衰高雄時，柯志恩表示，大家是希望一起讓高雄更好，「不要每次提出一些在官網就能查到的數據就說是在唱衰，這樣高雄不會進步」。

對於楠梓產業園區將舉行動土，柯志恩指出，相信台積電能帶來非常多產業的發展，但國民黨籍市議員對於用地積水、地下伏流、污染整建透明化等認為需建立監督系統。

至於政策白皮書會不會放入半導體產業，柯志恩表示，政策白皮書是全方位的，不管半導體、科技業發展，或傳統工業轉型，還有如何培育人才、留住高雄子弟等，都會交代。

中國國台辦3日點名對「台灣民主基金」及「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。

媒體詢問，柯志恩身為「台灣民主基金會」董事，有何看法。對此，柯志恩說，基金會信奉自由、民主，與世界各國在民主及人權議題上多有交流，對於把支持民主及支持台灣獨立劃上等號，中國可能需要搞清楚狀況。

她指出，自由民主是普世價值，支持民主不代表會支持台灣獨立，「我們是民主頑固分子，但不會是台獨頑固分子。」（編輯：戴光育）1110806