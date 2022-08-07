台海升溫 土耳其總統艾爾段密切關注事態發展

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其總統艾爾段首次對台海緊張發表評論。他說，土耳其正密切關注區域事態發展，並強調各方以常理行事、自我克制的重要性，以緩解因台灣議題引發的緊張局勢。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問後，中共人民解放軍宣布自4日中午起至7日中午，在台灣周邊6個海空域實彈射擊。土耳其「國民日報」（Milliyet）形容，這等同四面包夾台灣。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天前往俄羅斯黑海勝地索契（Sochi），與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）就雙邊關係、全球局勢舉行會談後，於回程專機上對隨行媒體發表上述看法。

根據土耳其總統府通訊署網頁今天公布的內容，艾爾段說：「我們密切關注區域事態發展。烏克蘭戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續對全球經濟及穩定造成負面影響之際，我們不應該讓新一輪危機浮現。」

緊張局勢會如何發展，及太平洋可能的衝突是否將改變土耳其立場及影響土國經濟，艾爾段僅說，已經做好全盤準備，「沒有問題」。

另外，艾爾段證實土耳其將開始以盧布支付部分俄國天然氣費用，目前土國有5家銀行正在為此努力，也值得關注。

土耳其高度依賴俄羅斯能源，去年進口的石油有1/4來自俄國。艾爾段說：「既然我們將以盧布進行這項交易，這當然會為土耳其及俄羅斯注入資金。」

不過，艾爾段及俄方官員都未說明，將以盧布支付幾成的天然氣。

法新社今天報導，對土耳其而言，避免使用美元支付天然氣費用，將有助保護日益減少的硬貨幣儲量。過去一年，土耳其政府已花費數百億美元，試著支撐急劇貶值的里拉。

過去12個月來，里拉兌美元大貶55%。土耳其今年7月通貨膨脹年增率更飆升79.6%，創24年新高。

美國及歐洲聯盟（EU）正試圖避免俄羅斯的能源客戶改用盧布付款，以限制俄國對烏克蘭發動戰爭的能力。對俄羅斯來說，全球銀行與俄國進行美元交易時，俄國客戶若改以盧布付款，有助莫斯科避免美方所施加的限制。（編輯：郭中翰）1110806