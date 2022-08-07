支持者送上父親50年前「福」字徽章 柯志恩感動哽咽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）7日上午在三民區掃街拜票，遇到支持者送上父親柯文福50年前的競選徽章，柯志恩在接受媒體聯訪時拿出那枚徽章，哽咽介紹這個讓她充滿回憶的物件。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩上午市場拜票，遇到支持者送上父親柯文福50年前的競選徽章，頓時回憶湧現，她哽咽地說，父親節前夕收到這個徽章深具意義，會把父親精神傳承下去。

柯志恩上午抵三民區市場掃街拜票，遇到父親過去的學生送上一枚小小的「福」字徽章，並附上紙條寫著「請您戴著柯縣長的祝福，承接柯爸爸的福氣，造福高雄市38區的人民，帶給高雄市民幸福生活。」

柯文福是教育出身，1972年受國民黨徵召參選屏東縣長，在7、8屆縣長任滿後出任台灣省政府委員、僑委會副委員長等職，直到2010年3月過世。柯志恩上午接受媒體聯訪時提到此事頓時回憶湧現，哽咽地說，這是父親當年的選舉小物，因為父親名字有「福」，送福字徽章，希望把福氣帶給大家，自己小學5年級時有看過這個物件。

柯志恩說，今天看到這個50年前的舊物，特別父親節快到了，對她來說真的深具意義。父親當年是被前總統蔣經國所提拔，都是以清廉為導向的政治人物，她會記取父親的施政和自我要求，把父親的精神傳承下去。

對於日前批評高雄有公共債務高、房價租金漲幅高等問題，遭高市府發言人張硯卿回應，柯的發言參雜過時且錯誤數據，還有「台北看高雄」刻板印象。柯志恩說，提出的都是公開數字、有所本，提出數據是監督市府做更好，「不要只會說『台北看高雄』、『唱衰高雄』，這樣高雄不會進步；從世界看高雄，高雄才有辦法走進世界」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楠梓產業園區今天動土，國民黨高雄市議員參選人白喬茵指台積電設廠預定地積水一片；市府則澄清是正常地下水，反批惡意扭曲。柯志恩表示，絕對歡迎台積電設廠，但市府應對民眾關切、擔憂的事提出說明，才是正確的態度。

柯志恩說，在歡迎台積電之餘也應兼顧生態及環境永續等議題，才能創造最大程度雙贏，這也是市民及所有民意代表衷心希望的事。柯志恩上午到三民區市場掃街拜票，並出席「三民區提名同志介紹會」，下午將出席大社區「大社區提名同志介紹會」。（編輯：孫承武）1110807