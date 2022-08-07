張善政願當指導老師 林智堅：我來當好市長

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民進黨桃園市長參選人林智堅（站者右3）表示，未來當選之後一定會做全桃園年輕父母的後盾，推出「育兒三利多」政策，包括友善托育金額再加碼新台幣1000元、延長收托時間，同時設置定點臨托。（林智堅競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）國民黨桃園市長參選人張善政昨天接受專訪時表示，巴不得當林智堅的指導老師。對此，民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，那大家就各司其職，他來當好市長，張善政就去當老師。

林智堅上午出席八德區111年模範父親表揚活動，他接受媒體聯訪表示，這段時間為選務工作繁忙，但會利用晚上空閒時間打電話跟老婆、小孩、爸爸及岳父，和他們聊天也說聲父親節快樂，身為三個孩子的爸爸，林智堅說，孩子們每年都會在父親節寫卡片給他，今年因分隔兩地，所以非常期待收到孩子們的卡片。

林智堅除了預祝全天下的爸爸「父親節快樂」，他也表示，未來當選之後一定會做全桃園年輕父母的後盾，推出「育兒三利多」政策，包括友善托育金額再加碼新台幣1000元，讓爸媽更輕鬆；延長收托時間，讓爸媽接送不緊繃；同時設置定點臨托，讓爸媽喘息好放鬆。

對於媒體詢問，國民黨桃園市長參選人張善政昨天公布發言人，林智堅表示，昨天在龍潭成立後援會，現場約來了1500人，證明桃園市長鄭文燦八年來不分藍綠的建設和施政，得到市民的高度肯定，未來他會延續鄭文燦的施政做個全民市長；另外，這段時間他勤走基層提出政策牛肉，和對手呈現反差，也讓市民感受到他的認真和誠意。

記者又問，張善政昨天受訪時表示「巴不得當林智堅的指導老師」。林智堅說，「張善政先生好為人師，我想我們就各司其職，我是會做事的市長，也許張善政先生就當一個好老師，我就來當一個好市長。」

同樣出席活動的桃園市長鄭文燦受訪表示，這段時間他發現，張善政滿沉不住氣的，張善政每個發言前面很恭敬，後面很高傲，大家很快就發看出這個反差。（編輯：張銘坤）1110807