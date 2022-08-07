共機艦台海周邊軍演 國民黨表達嚴正譴責

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（中央社記者王承中台北7日電）中共持續在台海周邊進行軍演，國民黨今天表示，對於所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措，任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，國民黨都不樂見，並再次表達嚴正譴責。

國防部今天表示，上午持續偵獲多批中共軍機、艦及無人機，在台海周邊活動，進行海空聯合演習，模擬對台灣本島及海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機侵擾外島地區。

國民黨下午發布新聞稿指出，國民黨的立場一定是強力捍衛中華民國、守護民主自由，支持國防力量保衛人民的安全，乃至於兩岸及區域的和平穩定；對於所有傷害兩岸和平、區域穩定的舉措，任何傷害台灣安全、對2300萬人的生存發展不利的行為，國民黨都不樂見，並再次表達嚴正譴責。

國民黨表示，促進兩岸和平是希望人民生活穩定，任何衝突所傷害的是所有人民，更不利兩岸民生發展與福祉；兩岸只有對話交流，而非對抗交惡，才是兩岸人民與區域鄰國之福。

針對近日台海局勢升高緊張，國民黨呼籲各方都應節制，不要過度反應、拉高區域衝突與敵意，而台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜；陸方應該思考如何維持兩岸溝通，以減少誤判、化解衝突。

國民黨表示，堅定支持國軍以國防力量保衛台灣，並戮力追求與維護區域和平穩定，將用各項行動具體支持國防保台、堅持以追求和平保護台灣的政策路線，以確保台灣人民的安全與繁榮生活。（編輯：翟思嘉）1110807