藍質疑5人幫介入將軍村修復案 竹市府：不實指控

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（中央社記者王承中、郭宣彣台北8日電）新竹市棒球場爭議延燒，國民黨日前質疑新竹市建設由「5人幫」主導。國民黨桃園市議員參選人凌濤今天表示，新竹將軍村修復案由5人幫門生曾泊銘得標，曾泊銘從無相關經驗，卻可拿到新竹市最大的歷史建物修復案，與球場案的巨佳營造、艾奕康公司雷同。

新竹市政府表示，對於不實指控及謠言散布，嚴正譴責，呼籲有心人士莫造謠抹黑。至於詳細情形，新竹市政府下午將正式說明。

國民黨日前指出，新竹市重大建設會報等重要會議，包含前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計系副教授王俊雄、實踐大學建築設計系助理教授蕭有志，北科大建築系副教授林靜娟、都市里人規劃設計有限公司主持人林雋怡等人多參與其中，質疑新竹市建設全由這5人主導。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨副發言人楊智伃、國民黨桃園市議員參選人凌濤及謝克洋等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑新竹市將軍村的眷村修復案，林盛豐、王俊雄等5人幫也有介入，新竹市文化局還為其護航。

凌濤指出，新竹市將軍村15棟眷村修復案，花新台幣2.4億元分兩期修繕，由王俊雄門生曾泊銘得標，但曾泊銘從未有修復案經驗，卻雀屏中選新竹市歷來最大的歷史建物修復案，與新竹棒球場案中的巨佳營造、艾奕康工程顧問公司相同。

凌濤指出，曾泊銘剛開業就接將軍村案，除平均一棟建物修護不含規劃費便高達1600萬元引人質疑之外，第一期工程延宕1年4個月，第二期自2019年7月31日至今更延宕超過3年，新竹市文化局不追究，還說謊護航，是否應公開道歉？也要求林智堅清楚交代評選過程。

林家興指出，5人幫之一的蕭有志，其系上學生H先生所開設的室內設計公司，近年來也多次得標新竹市政府的重大標案，如動物園規劃等，佔其公司標案項目近8成，且多為限制性招標。

謝克洋表示，新竹市文化局長張馨之2016年任沃沃美學藝術總監，在2021年進入市府前，就標新竹市府5000多萬的案子，並在離職後一週當上文化局長。此外，張馨之在2019年7月8日成立美感跨域協會，擔任創會理事長，同年10月7日就接新竹市府「美感跨域論壇及展覽策畫委託專業服務案」，質疑林智堅的新竹市政府根本為張馨之量身打造標案。

張馨之今天在臉書表示，過去經營之沃沃美學公司執行過的每一個政府標案，皆透過參與公開投標評選後得標，過程一切合法。

張馨之說，會受到林智堅的信任及聘任，也正是因為過去在新竹市藝文領域紮根累積的專業實績，而她在2021年5月6日就任新竹市文化局長前，也已結束沃沃美學空間、解散團隊且停業，並辭去陽明交通大學的兼任教師及美感跨域協會理事長，在任內已做到完全的利益迴避。

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張馨之表示，在選舉的烏賊戰中，被國民黨桃園議員參選人在臉書上，任意引用媒體從新竹市府新聞稿擷取的片段文字，斷章取義扭曲指控她個人從未受訪表示過的言論，甚至公然開記者會，影射她過去經營公司執行過的標案有不法行為等，行徑實在令人髮指。

張馨之指出，將對於凌濤、謝克洋等人的不實指控及謠言散布，採取相關法律途徑，來捍衛自身的清白與尊嚴。（編輯：翟思嘉）1110808