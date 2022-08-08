民眾黨12月選下屆主席 最晚8/9入黨可投票

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（中央社記者郭建伸台北8日電）台灣民眾黨今天公告，將於今年12月10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，並採網路投票；根據民眾黨黨職人員選舉辦法，入黨連續滿4個月、18歲以上者始具選舉權，選舉人最晚須於9日完成入黨程序。

為便利下屆主席、黨代表合併選舉，民眾黨6日舉行黨代表大會通過修改黨章，增訂第一屆主席任期至今年12月31日為止；民眾黨今天則於官網公告第二屆主席及黨代表選舉日期。

民眾黨第二屆主席及黨代表選舉日期訂於12月10日，上午9時至下午4時，採網路投票，中央黨部將於8月31日發布經選舉委員會通過的「選舉投票公告」。

根據民眾黨「黨職人員選舉辦法」，黨員入黨連續滿4個月以上，且無辦理戶籍地異動滿4個月以上，年滿18歲者，具備票選黨代表、黨主席選舉權。

至於票選黨代表及黨主席的被選舉權，入黨連續滿4個月黨員，無辦理戶籍地異動滿4個月，年滿18歲的中華民國國民，具票選黨代表被選舉權；參選主席者，則需入黨連續滿1年，20歲以上中華民國國民，且過去、現在擔任中央委員者，具有被選舉權。

民眾黨指出，若欲參與本屆選舉之選舉人及候選人，最晚應於今年8月9日前完成申請入黨程序。（編輯：翟思嘉）1110808