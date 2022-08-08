共軍演習 郭國文：台日是命運共同體的認知增強

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民進黨立委郭國文所率的訪日團8日在日本參議院議員會館與「日華議員懇談會」交流。他說，中共軍演，他感受到日本議員對於台日是命運共同體的認知增強。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月8日

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）民進黨立委郭國文所率領的立委訪日團今天與日本國會最大團體「日華議員懇談會」交流。他說，中共實施軍演，此行讓他感受到日本國會議員對於台日是命運共同體的認知增強了。

民進黨籍立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文今天與立委何志偉、林靜儀、張廖萬堅、林楚茵等人到日本參議院議員會館與日華議員懇談會會長古屋圭司、顧問衛藤征士郎、事務局長木原稔等眾多國會議員交流。現任復興大臣、日華懇副幹事長西銘恒三郎，以及日華懇成員、前內閣官房長官加藤勝信也與會。

古屋致詞時表示，中國因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，實施軍事演習，範圍比1996年時台灣海峽危機還要廣，他認為中國一定是有針對俄羅斯侵略烏克蘭相關局勢冷靜分析，把台灣、東海、沖繩等納入視野進行各種沙盤推演。

他認為，台日美澳這些共享相同價值觀的國家合作因應是至為重要的。尤其，台日無邦交，國會外交扮演著極重要的角色，台日的國會議員之間的交流應深化。

受邀出席這場台日國會交流活動的駐日代表謝長廷致詞時表示，誠如安倍生前所言，台日是共享基本價值觀的重要夥伴、重要友人，彼此國民之間的情誼深厚，不論是天災或疫情發生，雙方都相互扶持克服困難。

他說，這次裴洛西訪台，中國在台灣的周邊實施軍演，台海緊張升高，此時共享自由、和平、人權等價值觀的人與人的交流，尤其是代議士間的交流很重要。

今天適逢日本前首相安倍晉三辭世一個月，郭國文在致詞時首先表示，安倍生前很關心台灣，在援贈疫苗給台灣，協助台灣許多。特別是去年12月1日，安倍接受台灣的智庫之邀，透過視訊連線時指出「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」，這句話讓人在會議現場的他以及許多台灣人民很感動。

郭國文表示，安倍這席話代表著是一種預言、是對台灣情勢、周邊安全的一個先知。安倍生前協助台灣許多，包括疫苗的贈送、支持台灣參與世界衛生組織（ WHO）、參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，日華懇也都有協助台灣。

他期待與日華懇共同努力，延續安倍的路線，鞏固台日關係。他認為台日關係不僅是建立在人與人的關係，而是需有法律和制度面的鞏固，因此訪日團此行提供了一個日本版「台灣旅行法」給日方做參考。

今天在交流會上，日本參議員有村治子透露，日本在上週末比照日本自衛隊的腳本，針對台海有事進行沙盤推演。早在今年春天，台海局勢較為緊張時已進行規劃。她還說，將在國會好好努力，把「台灣旅行法」的制訂作為未來的目標。

林楚茵則提到，若日本能有「台灣旅行法」才強化雙方交流的基礎，達到外交及安全保障的突破。

立法院外交國防委員會的立委林靜儀表示，亞太與印太區域的國防戰略愈來愈重要，期待台日相互扶持，降低假訊息對國家的傷害，也繼續在印太戰略上作為區域和平的夥伴。（編輯：黃自強）1110808

台日國會議員8日在日本國會大廈交流。駐日代表謝長廷（左2）說，目前台海緊張升高，共享自由、人權等價值觀的人與人的交流，尤其是代議士間的交流重要。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月8日