民進黨徵召參選新竹縣長 周江杰：全力以赴

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨客家部主任周江杰將被徵召參選新竹縣長，他說，一個人人都說不可能的任務，即便非常艱困，但他很榮幸，能在家鄉接受這個挑戰；接下來3個月時間，會打一場誠懇、有意義的選戰，一定全力以赴。

民進黨選舉對策委員會今晚召開會議，選對會一致同意，建議徵召民進黨客家部主任周江杰參選新竹縣長。

周江杰晚間透過臉書指出，今年的父親節很特別，他將被徵召參選新竹縣長；一個人人都說不可能的任務，即便非常艱困，但他很榮幸、能在家鄉接受這個挑戰。

他指出，過去4年雖然在台北擔任黨部的工作，但仍住在新竹，並持續關注新竹的議題，也有比目前的新竹縣政府更務實、前瞻的做法；新竹縣在國民黨治理的20年間，看不到科技城該有的進步腳步，也看不到城鄉發展的共好平衡。

周江杰說，他是一個沒有背景、沒有包袱的人。身為一個政治工作者，他有的是良心、能力和對大新竹的夢想藍圖；他有信心超脫地方傳統政治的羈絆，訴求當年辭去議員時提出的政治革新理想。如此，才能有機會打破在新竹縣積累多年、阻礙發展的沉痾，讓各項基礎建設完善，年輕人願意回流實現地方創生的願景。

他說，接下來3個月的時間，將堅持第一次參選議員時的初衷，要用雙腳貼近新竹縣13鄉鎮土地，打一場誠懇、有意義的選戰。一定會全力以赴，自信、勇敢地對民眾展現治理的能力與熱情，並且和在新竹縣投入選舉的所有隊友們站在一起，贏得最後的勝選。（編輯：林克倫）1110808