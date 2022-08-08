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彭博：中國繼續軍演 但船隻開始恢復台灣航線

2022/8/8 20:53
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（中央社台北8日綜合外電報導）儘管中國宣布在台灣附近舉行新的軍事演習，顯示航運仍存在風險，不過彭博（Bloomberg）報導，台灣海峽的船隻航行今天已出現恢復正常的跡象。

根據彭博編輯整理的船隻追蹤資料，自6日以來，已有40多艘船隻通過台灣主要港口以南的中國軍演區。最新位置資料顯示，船隻正在穿越6個演習區中的4個。

台灣海峽是供應鏈和商品的重要航道，上週美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京展開數十年來最具挑釁性的軍事演習，造成在台海航行面臨不確定性和延誤。

一些船東禁止他們的船隻通過海峽，另一些船東則要船隻繞過演習區。船隻也對靠近台灣南部主要港口高雄遲疑不決，試圖避開位在港口外海的大型演習區。

軍事演習原訂昨天完成，但中國軍方宣稱，今天在「台灣附近的海空域」進行了反潛和海軍突擊演習，但未具體說明演習舉行的地點，也未說明這是否為過去4天台灣周圍演習的一部分。

台灣國防部則表示，今天在台灣附近發現中國的戰機和軍艦。但截至目前，中國尚未針對台灣附近的實彈演習發布任何新的航行警告。

中國今天中午左右宣布新演習前，有跡象顯示航運和航空正在恢復原來的路線。航運專家表示，未能按時向客戶交貨的罰款恐太過高昂，無法避開台灣海峽。

天然氣貿易公司Trident LNG貿易和諮詢全球主管科普森（Toby Copson）表示：「這些貨物價值甚大，因此商船按計劃航行和卸貨以盡量減少任何索賠並不令人驚訝。」他說：「雖然這是個令人擔憂的問題，但目前的言論並不能證明硬要採取極端措施是合理的。我認為中國也不希望發生意外。」

根據彭博的資料，載有來自中東原油的超級油輪Barakah上週轉向台灣北部沙崙外海後，今天已停泊在高雄附近。原油油輪Ghinah在改變航線前往沙崙後，也在前往高雄途中。

根據資料，兩艘液化天然氣載運船在沿海空等幾天後，今天也已抵達台灣的港口。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110808

彭博
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