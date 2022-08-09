中共持續軍演 蔡其昌：文攻武嚇讓台灣人厭惡

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）中共軍演，兩岸關係緊張，立法院副院長蔡其昌今天表示，守護台灣自由民主的生活方式，是台灣人最終的價值，中國政府應尊重台灣是主權獨立的國家，文攻武嚇方式只會讓台灣人更厭惡。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與前立委洪慈庸拜訪后里市場攤商，他接受媒體聯訪，關於中共持續軍演，台海情勢緊張，做上述表示。

蔡其昌表示，守護台灣自由民主的生活方式，是台灣人最終的價值跟目標，沒有分朝野、黨派，中國政府應好好思考，兩岸的和平交流，一定要先尊重中華民國的存在，尊重台灣是主權獨立的國家，用文攻武嚇方式不會成功，只會讓中國更加孤立，台灣人民更加厭惡，把台灣越推越遠。

他再次呼籲，應儘速停止威嚇型的軍演，兩岸互相尊重對方主權存在的事實，大家心平氣和，好好討論兩岸的未來、交流，才是兩岸人民之福。

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媒體問，台中市議員第2選區（清水、沙鹿、梧棲），民進黨提名3席，有現任市議員王立任、楊典忠，新人林佳儀，地方傳出林佳儀可能因個人因素放棄參選。蔡其昌表示，會進一步了解。

第2選區應選5席，目前民進黨提名王立任、楊典忠、林佳儀，國民黨則有現任議長張清照、副議長顏莉敏以及現任無黨籍市議員陳廷秀尋求連任，無黨籍的前市議員尤碧鈴將捲土重來。（編輯：謝雅竹）1110809