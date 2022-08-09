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時力：譴責中共網路侵略 籲政府正視資安加強防護

2022/8/9 11:34
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（中央社記者王揚宇台北9日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，多個政府及民間網站遭駭。時力立法院黨團總召邱顯智今天說，嚴正譴責中共一連串的網路侵略行為，政府應即刻強化資安管理，對國家的資安體制進行一次總體檢。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭今天針對台灣近日頻受資安攻擊召開記者會，呼籲政府應即刻強化資安管理，並加速資安人才育成。

邱顯智嚴正譴責中共上週一連串的網路侵略行為，也說這些侵略行為，顯示中共正是區域和平與安全的破壞者，也是台灣民主自由最大的威脅；這一波網路攻擊，暴露出台灣的資安防禦還有許多漏洞，政府應該啟動政府資安體制的總體檢，並積極提出階段性的改善目標與方向。

行政院已宣布擴大禁用中國製資通訊產品範圍，邱顯智指出，該措施仍然太過消極，因為中國軟硬體設備並不是資安威脅的唯一來源，政府應該全面盤點所有機關在設置資訊系統、進行IT採購時，是如何面對考量資安風險。

邱顯智表示，對於既有的設備與系統，政府應該要建立公私協力制度，例如獎勵民間來協助檢視政府設備與系統的安全性；另外，政府的資安稽核報告已經連續4年指出，政府機關在資訊服務委外時管理不善，應儘速制定委外流程的改善計畫。

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王婉諭說，不論是現在的行政院資安處，或是即將掛牌主責資安業務的數位發展部，對於培育資安人才應更加積極，採納更能提供誘因的政策，加強產、官、學合作機制，一同努力整備資安防護的人力需求。

王婉諭建議，政府或許可以參考國外政策，例如美國為了確保網路安全，編列預算透過補貼的方式，鼓勵小型電信公司汰換如華為等公司的設備，台灣也可以運用行政指導或是補貼方式，鼓勵私部門汰換有資安疑慮的產品，一同防堵資安漏洞，才能維護台灣網路資訊服務的安全。（編輯：郭無患）1110809

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