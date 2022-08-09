林智堅論文爭議 蔣萬安：陳時中應說明為何幫忙背書

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民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲論文並撤銷碩士學位，國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）9日表示，民進黨全黨護航，對手陳時中也該說明為何幫忙背書。中央社記者王騰毅攝 111年8月9日

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台大撤銷其碩士學位。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨全黨護航，對手陳時中也該說明為何幫忙背書。

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學7月底召開學術倫理審定會，校方今天上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

蔣萬安今天出席龍城市場中元普渡活動，會前接受媒體聯訪被問及此事時他表示，一開始就提醒民進黨台北市長參選人陳時中，身為牙醫該趕快把民進黨「發炎的智齒」拔除，但陳時中還是一直為林智堅背書、說他們在同艘船上，是盟友。

蔣萬安表示，現在台大認定林智堅抄襲，陳時中該說明為何這麼挺林智堅。

蔣萬安並批評民進黨從林智堅論文風波開始護航、甚至攻擊國民黨混淆視聽等，都只為自身利益，把人民福祉跟教育孩子誠實的態度拋諸腦後。

媒體提問內湖交通問題，蔣萬安表示，他很早就提出在時間、空間、運具等層面上的解決方案，管理建設要多管齊下，才能實際解決問題。

至於有意參選的北市副市長黃珊珊，今天與交通局長陳學台合開記者會說明內湖交通議題，被問到黃珊珊此舉是否用行政資源選舉，蔣萬安說，市民心中自有一把尺、看得很清楚，大家都不希望看到行政資源被濫用。

媒體追問，陳時中說他被罵的原因是只有他提出政見，蔣萬安回應，自己很早就提出包含內湖交通、育兒、長照、都更等具體政見，「部長可能還活在他自己的世界裡面」，陳時中還是要多了解市政跟市民需求。（編輯：李亨山）1110809