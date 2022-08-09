內湖交通解方遭批無效 陳時中：為成功找方法

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）內湖交通成為台北市長選戰攻防焦點，台北市副市長黃珊珊今天批評民進黨參選人陳時中提出的解方無效，陳時中回應，主事者要為成功找方法，不要為失敗找理由。

陳時中7日提出改善內湖交通解方，8年內將完成4大道路工程及2條捷運線，包含新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道、增設行善路銜接國1高架北向進出匝道等。

有意參選的黃珊珊今天臨時帶著台北市交通局長陳學台舉行記者會，表示增設匝道不是辦法，且市府認為是無效計畫，才未向中央申請，改善內湖交通應先解決高速公路塞車。

陳時中下午出席「陳時中競選市長內科園區產業後援會成立大會」前接受媒體聯訪表示，黃珊珊帶著市府局處說已經評估過、不可行，雖然他不清楚到底是指哪一項不可行，但他是負責任地把地點找出來、把未來方向找好，相信主事者都要為成功找方法，不要為失敗找理由。

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媒體詢問，為何昨天接受專訪時形容黃珊珊脾氣大。陳時中表示，黃珊珊曾在臉書發文自曝沒接他的電話，不過他認為選舉沒有需要氣呼呼，拿出辦法來比較要緊。

媒體再問，怎麼看國民黨台北市長參選人蔣萬安批評連買疫苗的路都找不到。陳時中回應，一碼歸一碼，辯論時要針對主題，他講道路時蔣萬安講疫苗、他講疫苗時蔣萬安講快篩，這樣就沒有焦點，如果要批評就針對問題批評，不要轉移焦點。（編輯：張銘坤）1110809