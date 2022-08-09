柯志恩提市政缺失 陳其邁：推動市政自己實在做事

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）9日在市議會前舉行記者會，針對市政提出多項質疑，她說，市長陳其邁在議會提出的施政報告，列出多項「第一」政績，數據看似漂亮，但實際上話只說一半。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）力拚高雄市長選戰，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天針對市政提出不少質疑，要民進黨對手、現任市長陳其邁接招。陳其邁說，自己實在做事，推動市政、解決問題，謙虛傾聽民意。

柯志恩6月底被提名後，在高雄勤跑行程，但始終未與陳其邁同台，今天下午兩人同時現身議會，柯志恩拜會國民黨及無黨團結聯盟黨團，陳其邁則在議事廳內接受質詢，但兩人仍王不見王，沒有接觸交集。

柯志恩下午在議會召開記者會，針對市政提出多項質疑，她說，陳其邁在議會提出的施政報告，列出多項「第一」政績，數據看似漂亮，但實際上話只說一半。

柯志恩說，陳其邁上任後，雖償還短期債務新台幣45億元，但是自償性債務卻從396億元增至518億元，一年以上債務小幅增加12億元；25歲至29歲失業率逐年攀升，111年上半年7.1%，六都最高。

柯志恩也批高雄火災發生次數是六都最高，新崛江商圈貼滿售、租紅紙，街道冷清；她強調，提出施政缺失不是唱衰高雄，是希望高雄更好、市政更好。

民進黨高雄市議員李喬如在議會質詢時說，看柯志恩記者會內容，顯示柯志恩不了解高雄，前市長韓國瑜讓高雄市政空轉，陳其邁則是努力拚市政。

李喬如並詢問陳其邁對柯志恩記者會看法，陳其邁說，自己做事態度就是實實在在做事，推動市政、解決問題，高雄是他的故鄉，有深刻感情，他也會謙虛傾聽民意，做得好的地方，感謝市民支持，做不好的地方會再改進。

民進黨高雄市議員陳致中則問陳其邁，若連任後，會否接著參選總統？陳其邁果斷回答：「不會」。

高雄市政府發言人張硯卿表示，非常遺憾柯志恩沒做功課、一錯再錯，再度以錯誤與過時數據唱衰高雄，並持續進行選舉操作，卻未提出任何具體政見。

張硯卿表示，市府上任後健全財政，110年已償還27億元，更是過去10年來唯二，不但零舉債，還有結餘，明年淨舉債更為歷年最低。

至於民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，柯志恩表示，「知恥近乎勇」，林智堅不要再牽拖，讓學術歸學術、政治歸政治，學術有倫理，事實擺在眼前，林智堅應知所進退。（編輯：陳仁華）1110809