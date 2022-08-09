見僑民談聖文森獨立史 龔薩福：理解台灣追求自主

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）聖文森及格瑞那丁駐台使館今天舉辦設立3週年慶祝會，總理龔薩福出席致詞時談到聖國追求脫離英國獨立的奮鬥史時感性表示，追求自主在聖國人的血液裡，「是我們的DNA」，所以很能理解台灣追求自主的努力。

聖文森及格瑞那丁駐台使館今天特別邀請在台僑民前往參加慶祝大會，現場演唱聖國國歌，並表演具代表性的勁歌熱舞。為慶祝龔薩福（Ralph Gonsalves）8日生日，聖國駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）特別代表致贈龔薩福一幅肖像藝術品作為驚喜禮物，場面溫馨。

龔薩福發表長篇演講，談到聖國曾長期對抗殖民主義，過程中有許多人犧牲、流血，因此他在台灣面臨嚴峻軍事威脅之際來到台灣，特別強調爭端應透過和平方式解決；這不是聖國設下的規矩，是聯合國憲章的規定，所有文明人都應該遵守。

龔薩福表示，聖國雖然是小國，但擁有很大的原則，聖國跟台灣的邦誼從1990年建立迄今，中國不能要求聖國跟台灣斷交，不能因為聖國是小國，中國就要幫聖國「預設前提」，聖國有自己的決定，這個決定是以最大國家利益為考量，這一點都不複雜。

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聖文森及格瑞那丁位於東加勒比海小安地列斯群島的向風群島中部，由主島聖文森（St. Vincent）及格瑞那丁群島（The Grenadines）32個小島或礁岩組成。

根據外交部網站介紹，聖國原住民加勒比人稱聖文森島為「降福之地」（Hairoun），1627年英國勢力入侵，加勒比人因支持法國，遭到獲勝的英國人大批屠殺後強制遷移中美洲（宏都拉斯及貝里斯），聖國1979年10月27日脫離英國獨立，但仍為大英國協成員。（編輯：林克倫）1110809