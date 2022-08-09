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為台灣發聲 外交部：新增謝長廷等16位駐外館長

2022/8/9 22:37
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）針對中國軍演，台灣持續透過國際媒體發聲，外交部表示，近日新增駐日本代表謝長廷、駐教廷大使李世明等16位駐外館長接受當地媒體訪問或投書，向全球表達台灣堅定捍衛主權立場。

外交部晚間發布新聞稿指出，針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊海空域進行軍演及系列挑釁作為，外交部長吳釗燮及駐外舘處館長持續為台灣發聲。

除了吳釗燮今天親自召開國際記者會，迄今已有47位駐外館長透過國際媒體，向全球表達台灣堅定捍衛國家主權的立場，累計共117則報導。

外交部指出，近日另增加16位駐外大使或代表、及4位辦事處處長向國際發聲。

大使館或代表處館長部分，包括謝長廷、李世明、駐澳大利亞代表常以立、駐加拿大代表陳文儀、駐斯洛伐克代表李南陽、駐匈牙利代表劉世忠、駐愛爾蘭代表楊子葆、駐貝里斯大使錢冠州、駐海地大使古文劍、駐阿根廷代表曹立傑。

以及，駐巴西代表溫曜禎、駐葡萄牙代表張崇哲、駐阿曼代表陳剛毅、駐韓國代表梁光中、駐奈及利亞代表劉翼平、駐索馬利蘭代表羅震華。

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駐外辦事處處長部分，上週及本週迄今接受媒體訪問者，包括駐芝加哥處長姜森、駐亞特蘭大處長王翼龍、駐丹佛處長黃世昌、駐關島處長陳盈連、駐多倫多處長陳錦玲、駐溫哥華處長劉立欣、駐福岡處長陳銘俊、駐札幌處長粘信士、駐泗水處長林鼎翔、駐聖保羅處長馮光中、駐汕埠處長張自信。

外交部強調，將持續為台灣奮戰，印證台灣是維護和平、堅守民主自由防線不可或缺的力量；同時呼籲國際社會持續聲援民主台灣，共同遏止中國軍事挑釁及擴張行為，共同維護台海安全及印太區域的自由開放。（編輯：林克倫）1110809

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